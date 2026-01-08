Rusia amenaza a Estados Unidos ante sus medidas "ilegales" contra el petrolero apresado

Ilegal e inaceptable. El Kremlin ha cargado con dureza contra la actuación de Estados Unidos en relación con el Marinera, el petrolero ruso que fue interceptado ayer, y ha escalado todavía más el desafío lanzado por Washington al poner negro sobre blanco que este tipo de acciones únicamente conducen a "un aumento de la tensión político-militar en la región euroatlántica".

"Pedimos a Washington que vuelva a respetar las normas y principios fundamentales de la navegación marítima internacional", ha comunicado el ministerio de Exteriores de Rusia, que ha hecho hincapié en que un buque en alta mar solo puede ser detenido con consentimiento del estado pabellón o en casos muy tasados que "no se aplican" al Marinera, como el comercio de esclavos o la piratería. En este punto, ha indicado que Rusia ya había expresado una protesta oficial ante las autoridades estadounidenses para que pusieran fin a la persecución de un buque que navega bajo bandera rusa desde el pasado 24 de diciembre.

En concreto, la persecución había comenzado el día 21, cuando el Marinera no era el Marinera, sino el Bella 1, y su bandera no era rusa, sino panameña. Fue localizado en aguas del Caribe en pleno bloqueo a los petroleros venezolanos, y las fuerzas norteamericanas trataron de apresarlo tras constatar, además, que figuraba en la lista de sancionados de Estados Unidos por vínculos con el régimen iraní.

En todo caso, Rusia ha criticado la decisión de Estados Unidos de perseguir el buque a pesar del cambio de bandera formalizado durante la travesía. "La preocupación y la alarma se despiertan por la disposición de Washington a generar crisis internacionales agudas, incluso en las ya extremadamente tensas relaciones ruso-estadounidenses de los últimos años", ha incidido la cancillería del país soviético a través de Telegram, antes de exigir a la administración Trump que "garantice un trato humano y digno" a los ciudadanos rusos que se hallan a bordo del Marinera y que "no obstaculice su pronto regreso a su país".

Finalmente, ha advertido de que "el irresponsable ejemplo" de Washington puede inspirar una reducción notable "del umbral para el uso de la fuerza contra la navegación pacífica" por parte de otros países, y ha citado a Reino Unido por su "largo historial de robo marítimo". "Están siempre conspirando con intenciones depredadoras", ha advertido el ministerio de Exteriores de Rusia.