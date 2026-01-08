Rusia amenaza de nuevo a Europa: una fuerza internacional en Ucrania se considerará "objetivo militar"

Rusia añade otro no a su larga lista de obstáculos en dirección hacia la paz en Ucrania, así como otra nueva amenaza a Europa. En esta ocasión, las autoridades rusas han expresado su negativa a que una fuerza internacional se despliegue por el país europeo al objeto de garantizar el mantenimiento de la paz, tal y como acordó la Coalición de Voluntarios en una reunión en París a la que se sumó la delegación negociadora de Estados Unidos.

"El despliegue de unidades militares occidentales, instalaciones militares, almacenes y otras infraestructuras en territorio ucraniano será considerado una intervención extranjera que supone una amenaza directa para la seguridad no solo de Rusia, sino también de otros países europeos", ha asegurado la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, antes de advertir de que "todo" ese despliegue "será considerado un objetivo militar legítimo" del ejército ruso.

Y, por su parte, el gobierno soviético ha negado que el objetivo de esa medida sea "lograr una paz y una seguridad duraderas", sino que persigue "continuar la militarización, la escalada y la expansión del conflicto". "Está muy lejos de ser un arreglo pacífico", ha agregado, con el argumento de que esa medida supondría "fusionar" los sectores militares e industriales de Ucrania y los países de la OTAN.