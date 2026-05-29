Rusia avisa a Europa: "Los sueños en paz se han acabado"

"Los sueños en paz se han acabado". De ello ha advertido a Europa el expresidente Dimitri Medvedev, actualmente vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, al hilo del incidente en Rumanía, que deja dos heridos por el impacto de un dron que, presumiblemente, se dirigía a Ucrania en un edificio de viviendas.

En una publicación a través de sus redes sociales, Medvedev ha señalado a los ciudadanos europeos que "ya saben a quién preguntar por qué" si necesitan explicaciones de lo ocurrido, en referencia a los líderes comunitarios y a su decisión "unilateral" de "incorporarse a la guerra con Rusia".

Por el momento, Medvedev es el único alto cargo del Kremlin que se pronuncia sobre un incidente que destapa el temor de una escalada del conflicto que Moscú decidió abrir hace cuatro años al intentar invadir Ucrania. "Permaneced vigilantes y no os extrañéis por nada", ha añadido el dirigente del país soviético, apelando así a la ciudadanía europea.

Y, tras la primera vez que hay constancia de heridos en suelo comunitario desde que comenzó la guerra, se aguarda que a lo largo del día comparezca también Vladimir Putin.

En las primeras horas después de conocerse el incidente, los altos cargos de la Unión Europea, el secretario general de la OTAN y hasta un miembro de la administración Trump se lanzaron a condenar lo ocurrido.