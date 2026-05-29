Europa y Estados Unidos condenan la irresponsabilidad de Rusia por el incidente en Rumanía

El impacto de un dron procedente de Rusia sobre un edificio de viviendas en Rumanía concita ya una amplia condena internacional.

El incidente en la ciudad de Galati, en una zona ubicada cerca de la frontera con Ucrania, ha puesto sobre la mesa los temores a que una imprudencia de este tipo —en la que dos personas resultaron heridas y otras setenta tuvieron que ser evacuadas— derive en una escalada del conflicto que Moscú decidió iniciar hace más de cuatro años al tratar de invadir suelo europeo.

Por boca de la Unión Europea, la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha advertido de que el Kremlin "ha cruzado una nueva línea" al causar heridos en territorio comunitario y, mientras el presidente del Consejo, António Costa, ha apostado por seguir incrementando las sanciones sobre Rusia, la alta representante para la política exterior, Kaja Kallas, ha dejado claro que esta "violación flagrante" del espacio aéreo europeo no puede saldarse "con impunidad". Y es que, como ha dicho, Moscú "dejó de respetar las fronteras hace mucho tiempo".

A estas quejas se han sumado representantes de los gobiernos de España, Francia, Alemania, Reino Unido, Hungría, Austria, República Checa, Finlandia, Lituania, Letonia y Estonia que añaden lo ocurrido al intento del gobierno que dirige Vladimir Putin de intimidar a los diplomáticos instalados en Kiev al anunciar importantes ataques sobre la capital ucraniana.

En paralelo, por parte de Estados Unidos ha llegado la condena a la "imprudente incursión" a través de su embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, aunque sin mencionar expresamente al país soviético. En todo caso, al igual que antes había hecho el secretario general de la Alianza Atlántica, Mark Rutte, ha exhibido su compromiso con defender "cada centímetro del territorio de la OTAN".