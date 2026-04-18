Rusia no ve la negociación con Ucrania su "principal prioridad"

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha asegurado que su país está considerando la posibilidad de "reanudar" las negociaciones con Ucrania en Estambul, pero no lo ve como su "principal prioridad".

"Estamos considerando la posibilidad de reanudar las negociaciones en Estambul", pero "el tema de reanudar las negociaciones no está actualmente en el primer lugar de prioridad" ha afirmado Lavrov durante un acto en un foro diplomático en Turquía.

"No forzamos a nadie a negociar. Siempre hemos asumido que, si el otro está dispuesto, nosotros lo estaremos también a pesar de los pésimos antecedentes de nuestros colegas ucranianos con los que hemos negociado", ha argumentado.

Asimismo, ha reprochado a Zelenski sus "mentiras" por asegurar que el oleoducto Druzhba ha sido dañado y ha criticado el plan de la Comisión Europea para proporcional un crédito de 90.000 millones de euros a Kiev. Hungría ha rechazado aprobar la iniciativa hasta que se reabra el oleoducto Druzhba.

Ucrania y Rusia se vieron las caras en Estambul el 16 de mayo, el 2 de junio y el 23 de julio de 2025. Entonces las delegaciones pactaron varios intercambios de prisioneros y la entrega de cuerpos de fallecidos.