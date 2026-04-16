Rusia amenaza con atacar empresas en suelo europeo por colaborar con Ucrania

El ministerio de Defensa ruso ha publicado una lista con empresas europeas y filiales de compañías ucranianas en diversos puntos del continente que estarían colaborando en el desarrollo y fabricación de drones ucranianos empleados en la guerra entre Rusia y Ucrania. El citado departamento advierte de que este tipo de colaboración puede tener "consecuencias impredecibles" y supone que Ucrania está "arrastrando" a Europa a la guerra con Rusia.

La lista fue publicada en el canal de Telegram del Ministerio de Defensa de Rusia e incluye los nombres y las direcciones de una veintena de empresas ubicadas en diversos países europeos, además de Israel y Turquía. Entre las compañías amenazadas se encuentran la española UAV Navegation (grupo Oesía); las italianas CMD Avio, MwFly, Epa Power y Gilardoni; las turcas Tualcom y Dow Aksa; la checa PBS; la israelí Elsight; así como las filiales de distintas empresas ucranianas ubicadas en Reino Unido, Alemania, Dinamarca, Letonia, Países Bajos, Lituania y República Checa.

El post publicado por el ministerio apunta que a finales de marzo de este año los líderes de varios países europeos "decidieron aumentar la producción y el suministro de vehículos aéreos no tripulados a Ucrania para lanzar ataques contra territorio ruso, ante las crecientes pérdidas y la grave escasez de personal en las fuerzas armadas de Ucrania".

En esta línea, se indica que el objetivo era la producción de drones de ataque y sus componentes fabricados en empresas propias o filiales ucranianas ubicadas en países europeos. Esta decisión, se añade, supone "una medida deliberada que conduce a una escalada drástica de la situación militar y política en todo el continente europeo y a la progresiva transformación de estos países en una retaguardia estratégica para Ucrania".

Por todo ello, el ministerio de Defensa advierte de que los "ataques terroristas" contra Rusia mediante drones ucranianos con apoyo de empresas europeas conlleva "consecuencias impredecibles". A su juicio, "en lugar de fortalecer la seguridad de los estados europeos, las acciones de los líderes europeos están arrastrando cada vez más a estos países a la guerra con Rusia". Después de este razonamiento, se publica la lista con los nombres de las empresas implicadas y sus direcciones para que sean conocidos por la ciudadanía europea.

Medvedev confirma la amenaza

Tras la publicación de la lista, Dimitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, ha asegurado en sus redes sociales que la lista de empresas publicada por el ministerio de Defensa debe de entenderse como "potenciales objetivos para las fuerzas armadas rusas".

"Que los ataques se hagan realidad depende de lo que venga después. ¡Que duerman bien, socios europeos!", ha escrito en sus redes sociales el expresidente ruso.