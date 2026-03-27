"Rusia está perdiendo más soldados de los que recluta", según Marco Rubio

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha lamentado la "tremenda" pérdida de vidas en los más de cuatro años que dura ya la guerra en Ucrania y, de hecho, ha sostenido que Rusia "está perdiendo más soldados de los que recluta".

En este punto, ha subrayado que el final de este conflicto dependerá de que tanto Moscú como Kiev asuman que deben hacer concesiones, pero ha negado ningún tipo de presión por parte de su país en ese sentido, sino que simplemente ejercer como correa de transmisión de las posiciones de cada una de las partes.

Por otro lado, el jefe de la diplomacia estadounidense ha descartado que Washington tenga previsto desviar una parte de las capacidades y armamento que destina a Ucrania para cubrir posibles necesidades en Oriente Próximo, aunque ha dejado la puerta abierta a que eso suceda si existe una "necesidad militar".