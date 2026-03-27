La tasa de víctimas civiles en Ucrania en los dos primeros meses de 2026 casi dobla la de 2025

A lo largo de todo el año 2025, al menos un total de 580 civiles perdieron la vida en Ucrania a causa de los intentos de invasión de Rusia y otros 3.000 resultaron heridos, pero la proyección de este año hace temer que las cifras sean mucho peores. Por el momento, tomando como referencia únicamente los dos primeros meses del año, el número de fallecidos es de 107 y los heridos suman 430.

Estos datos, en poder de Naciones Unidas, han motivado que la vicesecretaria general de la ONU para Derechos Humanos, Nada al Nashif, diese la alerta ante un peligro que "no hace más que aumentar".

De hecho, ha referido que la principal causa de muerte y lesiones son los ataques con drones de corto alcance, pues suponen el 95% del total, y ha llamado a tener en cuenta que la evacuación de los ciudadanos que se encuentran en la línea del frente es "extremadamente difícil y peligrosa" debido a la colocación de minas terrestres en las carreteras.

Así es que, como ha señalado ante el Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, muchas personas se quedan "atrapadas" y sin poder huir. En los datos, de nuevo, se refleja esta realidad: el 60% de las víctimas civiles se encontraban en zonas ubicadas en primera línea de combate y casi la mitad de los fallecidos eran personas mayores.

Junto con ello, ha denunciado que "más del 96% de los prisioneros de guerra ucranianos" han sido sometidos a torturas y malos tratos durante su cautiverio. En este contexto, ha reclamado a Ucrania frenar estas prácticas y a Rusia que "detenga la guerra".

Ucrania y Rusia

Tras su intervención, la representación de Ucrania ante la ONU ha censurado el desarraigo de civiles perpetrado por Moscú como "estrategia" para suprimir la disidencia y castigar a quienes se niegan a abandonar sus hogares o a obedecer las órdenes.

Por su parte, desestimando los datos de la vicesecretaria general de la ONU sobre la guerra, la delegación de Rusia le ha reclamado que "deje de apoyar al régimen de Kiev".