Rusia, ante el último paquete de sanciones de la UE: "Tomaremos medidas y serán duras"

La aprobación del último paquete de sanciones a Rusia por parte de la Unión Europea, que coincidió con la aprobación del préstamo de 90.000 millones de euros a Ucrania, ha irritado al Kremlin, que anuncia ya "medidas de respuesta" que "serán duras".

Ha sido la portavoz del ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, quien ha anunciado que habrá una reacción a estas medidas, al tiempo que ha mostrado la firme condena de Moscú de "cualquier medida unilateral ilegítima y coercitiva".

Y es que, según su punto de vista, suponen "una amenaza contra la seguridad alimentaria" que, además, "socavan la seguridad energética" de su pueblo.

En concreto, las sanciones aprobadas en el seno del bloque comunitario —ya sin el veto de Hungría— se dirigen contra los servicios marítimos relacionados con el petróleo ruso, además de contra su sistema bancario y sus exportaciones.