El sector recurrirá los planes del gobierno de Pedro Sánchez para los centros de datos

La nueva propuesta del gobierno de España para regular la instalación de centros de datos sigue sin convencer a la patronal del sector, que ya ha anunciado que utilizará todas las vías legales a su alcance para impedir que la normativa salga adelante.

Aunque se mantiene como regla general que al menos el 80% del consumo eléctrico de esas infraestructuras debe estar respaldado por generación renovable en esa misma hora, el proyecto introduce ahora la posibilidad de que las empresas puedan acogerse a un plazo de hasta cinco años para alcanzar ese 80%, pero aceptando que el operador del sistema eléctrico los desconecte si resulta necesario.

"Se mantienen unas condiciones energéticas que consideramos extraordinariamente difíciles de cumplir y, como alternativa, se nos ofrece aceptar el riesgo de un apagón", ha criticado el presidente de la patronal española del sector, Emilio Díaz, quien ha recordado que la "principal obligación" de los centros de datos es "garantizar continuidad y disponibilidad".

Y mientras la vicepresidenta tercera del gobierno, Sara Aagesen, ha explicado que este decreto busca compatibilizar la llegada de inversiones al país con la capacidad real de la red eléctrica y la disponibilidad de agua, el sector de los centros de datos ha advertido de que esta regulación provocará una fuga continuada de compañías hacia otros mercados cercanos.

En concreto, desde el sector apuntaron que el primer decreto ocasionó la retirada de inversiones por valor de 9.000 millones de euros, mientras que esta segunda versión mantiene en riesgo un total de 67.000 millones de euros. De hecho, anticipan ya la llegada de noticias negativas en las próximas jornadas, tras congelar empresas como Google sus planes de inversión.

En cambio, el banco de inversión estadounidense Jefferies ha apostado por comprar acciones de Merlin Properties con hasta un 40% de subida de su precio, toda vez que la normativa española sobre centros de datos no supondrá ya un riesgo regulatorio importante para su plataforma. Así es que sus títulos repuntaron más de un 2,2% en esta jornada, en la que el gran vencedor del Ibex 35 ha sido Solaria, que experimentó un alza al borde de los dos dígitos.