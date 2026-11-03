Siete amenazas de bomba en aviones obligan a activar los protocolos de emergencia en cuatro países europeos

Un total de siete vuelos sobre el continente europeo han sido objeto de amenazas de bomba en las últimas horas. Aunque en ninguno de ellos se ha hallado rastro de explosivos, sí han obligado a activar los protocolos de emergencia previstos para estos casos.

Dos de los aviones que sufrieron las amenazas volaban hacia Varsovia procedentes de Londres y Copenhague, mientras otros cuatro partían hacia Sofía y Roma desde Dublín y Lisboa, y uno más cubría el trayecto entre Manchester y Murcia con 114 pasajeros y siete tripulantes a bordo.

Todos ellos pudieron aterrizar sin incidentes, y solo uno de ellos tuvo que ser desviado: el que se dirigía hacia Varsovia procedente de la capital de Reino Unido fue desviado a Modlin, una ciudad situada a poco más de treinta kilómetros de la capital de Polonia.

En cuanto a las aerolíneas afectadas, cinco de los aviones eran propiedad de Ryanair, otro de la polaca LOT y el último formaba parte de la flota de la compañía aérea escandinava SAS.

Estos sucesos se han producido solo un día después de que otra amenaza de bomba obligase a un avión de pasajeros de la aerolínea húngara Wizz Air que volaba de Londres a Sofía a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto internacional de Budapest.

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Ataques en Europa

Además, la pasada noche, un nuevo ataque informático como el que hace dos semanas causó pérdidas millonarias en Francia provocó importantes subidas de temperatura en frigoríficos y congeladores de supermercados en al menos siete países europeos.

En decenas de tiendas de Bélgica, Luxemburgo, Irlanda, Países Bajos, Suecia, Estonia y Finlandia, las temperaturas de los refrigeradores de distintas cadenas de alimentación se dispararon, hasta el punto de que algunos de ellos quedaron inutilizables tras llegar a anotar 55 grados.