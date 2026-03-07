Suecia aborda un buque de la flota fantasma de Rusia en el Báltico

Buque de la flota fantasma de Rusia capturado por Suecia en el Báltico

El gobierno de Suecia ha informado del abordaje en aguas del mar Báltico del buque Caffa, incluido en la lista de sanciones por la guerra de Ucrania por formar parte de la flota fantasma de Rusia.

El buque, cuya estructura de propiedad “no está clara” para las autoridades suecas, habría cambiado en verano su bandera rusa por una de Guinea. Además, se sospecha que carece de seguro.

Según el portal de seguimiento marítimo Marinetraffic, realizaba una ruta entre Casablanca (Marruecos) y San Petersburgo (Rusia) cargado de cereales. Y, según los servicios secretos de Ucrania, la carga procede de territorios ucranianos ocupados por Rusia en julio de 2025. En concreto, habría sido cargado en Sebastopol, en la península de Crimea.