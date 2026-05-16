Taiwán trata de presionar a EEUU para que siga vendiéndole armas

El gobierno de Taiwán ha dado por hecho que la posición de Estados Unidos sobre la isla "no ha cambiado" tras la cumbre de esta semana en Pekín entre Donald Trump y Xi Jinping.

A su regreso de China, Trump confirmó que la cuestión taiwanesa copó buena parte de las conversaciones con el líder asiático, que la situó como uno de los asuntos más importantes de cara a la relación entre las dos superpotencias, de modo que meditará sus próximos pasos con respecto a continuar armando a la isla.

En este punto, Taipéi ha trasladado su agradecimiento al magnate republicano por "su continuo apoyo a la seguridad en el estrecho de Taiwán desde su primer mandato" a través de la venta de armas, "un elemento de disuasión mutua contra las amenazas regionales".

"Taiwán espera seguir trabajando con Estados Unidos", han agregado las autoridades de la isla cuya soberanía reclama China, para apelar así a "amigos y aliados democráticos globales" frente a "los riesgos que representan los estados autoritarios".

Donald Trump desveló ayer una conversación privada en la que Xi le preguntó qué posición tomaría Estados Unidos si China atacase Taiwán, a lo que el neoyorquino no contestó.