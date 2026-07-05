Los terremotos de Venezuela dejan ya casi 3.000 muertos y más de 16.500 heridos

El balance de víctimas por los potentes terremotos que sacudieron hace más de una semana el centro de la costa de Venezuela ha aumentado hasta los 2.954 fallecidos y 16.592 heridos, según los últimos datos facilitados por las autoridades venezolanas.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ha informado de que los dos seísmos, de magnitudes 7,5 y 7,2 registrados el pasado 28 de junio, han provocado además importantes daños materiales, con más de 800 edificios afectados, de los que 190 se han derrumbado por completo.

Las autoridades han señalado asimismo que 16.309 personas han perdido sus viviendas como consecuencia de la catástrofe. En el marco del dispositivo de emergencia, los servicios de asistencia han atendido a 83.793 familias, han rescatado a 6.462 personas y han distribuido más de 9.480 toneladas de alimentos, además de 78.400 bolsas de comida entre la población afectada.

En las labores de búsqueda y rescate participan actualmente más de 3.300 efectivos internacionales, que trabajan junto a los equipos venezolanos para localizar a posibles supervivientes y atender a las víctimas. Desde los terremotos se han registrado cerca de 900 réplicas, según el Gobierno.

Jorge Rodríguez ha agradecido la colaboración de los equipos desplazados desde otros países y ha destacado su contribución a las operaciones de emergencia. "Reconocemos la valiosa entrega de las delegaciones extranjeras que se sumaron a nuestras operaciones de rescate. Más de 3.000 efectivos internacionales han participado activamente junto a nuestros equipos en las tareas de búsqueda y salvamento. ¡Gracias!", ha manifestado.