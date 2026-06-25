Los terremotos de Venezuela obligan a cerrar el aeropuerto de Caracas

El aeropuerto internacional de Caracas permanece cerrado a causa de los numerosos daños causados por la concatenación de terremotos y réplicas que han sacudido Venezuela en las últimas horas.

Así pues, las principales compañías españolas han confirmado la suspensión de sus vuelos entre el aeródromo de Barajas-Adolfo Suárez, en Madrid, y el de Maiquetía-Simón Bolívar, ubicado en La Guaira, la zona que resultó más damnificada.

En el caso de Iberia, la compañía ha confirmado la suspensión de sus cuatro frecuencias semanales entre la capital de España y la de Venezuela, y ha activado un plan de flexibilización para elegir otra fecha, al igual que han hecho Air Europa, que opera otras tantas conexiones, y Plus Ultra, que viaja tres veces a la semana entre Madrid y Caracas y una desde Tenerife.