Más de 30 muertos en Venezuela tras un doble terremoto de gran magnitud

Un doble terremoto de gran potencia, al que le han seguido una veintena de réplicas, ha sacudido con fuerza Venezuela y ocasionado al menos 32 muertos y 700 heridos, según los primeros datos ofrecidos por el gobierno, que ha declarado el estado de emergencia.

Entre los efectos del doble seísmo, la presidenta, Delcy Rodríguez, ha informado de numerosos derrumbes de edificios y de diversas infraestructuras en riesgo de colapso.

A mayores, los servicios de agua y electricidad han sufrido también afectaciones y se ha implementado un cierre temporal en el suministro de gas a los edificios.

Adicionalmente, Delcy Rodríguez ha informado de que los sistemas de metro y ferrocarril han sido suspendidos "para poder facilitar labores tanto de rescate como de recuperación de infraestructura habitada" y de que "no habrá clases los siguientes días de esta semana", en la que también permanecerán suspendidas las actividades que no correspondan con servicios esenciales.