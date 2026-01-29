Trump elogia a Claudia Sheinbaum, "maravillosa e inteligente": "En México deben estar muy contentos"
Diplomacia
Abordan por teléfono, entre otras, cuestiones comerciales y fronterizas
Los presidentes de Estados Unidos y México han sostenido una conversación telefónica, "muy positiva" para Donald Trump e igualmente "productiva y cordial" para Claudia Sheinbaum.
Al término, a través de su red social, el neoyorquino ha detallado que "gran parte" del intercambio sirvió para abordar cuestiones relacionadas con "la frontera, la lucha contra el narcotráfico y el comercio" y ha avanzado que "pronto" tendrán lugar nuevos contactos. "México tiene una líder maravillosa e inteligente. ¡Deberían estar muy contentos!", ha concluido el magnate norteamericano.
Por su parte, la dirigente del país azteca ha destacado que la llamada permitió "avanzar en temas comerciales y en la relación bilateral" entre ambos Estados y, como Trump, ha anticipado que los contactos seguirán. De paso, ha mostrado su agrado por haber podido saludar a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump.
Esta cordialidad contrasta con declaraciones pasadas del mandatario estadounidense, que llegó a anunciar intervenciones terrestres contra "los cárteles que dirigen México". Sus amenazas, reiteradas, fueron respondidas con el rechazo de Sheinbaum a intervenciones de otros gobiernos en su país.
