El eco de los resultados de las elecciones generales en España, en las que el PP que encabeza Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a convertirse en vencedor y podrá gobernar con Vox al superar la mayoría absoluta del Congreso, trasciende ya las fronteras del país.

Desde Estados Unidos, Donald Trump ha celebrado la derrota de Pedro Sánchez. "Hizo un trabajo horrible. Se lo merece", ha comentado a los periodistas en las inmediaciones de la Casa Blanca.

Asimismo, desde Italia, su primera ministra, Giorgia Meloni, ha tuiteado para felicitar a sus "amigos" los líderes de PP y Vox en un contexto, además, de una amplísima participación electoral, que roza el récord histórico. "Es una buena señal para toda Europa, de vitalidad democrática y de confianza de los ciudadanos", ha resaltado, al tiempo que ha expresado su deseo de "trabajar juntos" en beneficio de los dos países.

A falta de ultimar el recuento, el PSOE de Sánchez se ha dejado seis escaños, hasta los 115, mientras la suma de PP y Vox se sitúa en 185 diputados, nueve por encima de la mayoría absoluta.