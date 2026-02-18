Un ataque ruso a un oleoducto daña el suministro a Eslovaquia y Hungría, que corta el diésel a Ucrania

Los daños causados por un ataque de Rusia en el oleoducto Druzhba, el más largo del mundo y principal vía de transporte de petróleo ruso hacia Europa, hace tres semanas están causando ya los primeros problemas en el suministro de Hungría y Eslovaquia.

Por su parte, Eslovaquia ha declarado el estado de emergencia energética ante la falta de petróleo, motivo por el cual ha decidido liberar hasta 250.000 toneladas de su reserva y dejarlas en manos de Slovnaft, la empresa encargada de refinar petróleo en el país, mientras culpa a Rusia de lo ocurrido.

Sin embargo, el país que lidera Viktor Orbán, muy próximo a Putin, ha reaccionado cortando el diésel a Ucrania, un país que ya sufre serios problemas en sus suministros debido a los ataques ordenados por el Kremlin contra su infraestructura energética. De hecho, ayer mismo buena parte de Odesa se quedó sin luz ni agua a raíz de los bombardeos del ejército ruso.

Y es que, según su opinión, el gobierno de Zelenski se niega a reanudar el tránsito de crudo por el Druzhba "por razones políticas". "No se puede esperar que garanticemos la seguridad energética de otro país mientras nuestro propio suministro esté en riesgo. La cooperación energética debe ser mutua y basarse en el respeto, no en la presión", ha sostenido el ministro de Exteriores.

Frente a esas acusaciones, el portavoz de Asuntos Exteriores de Ucrania ha achacado el corte de suministro a los ataques de Moscú contra la infraestructura y ha reiterado que el suyo es "un país de tránsito fiable" que cumple con sus obligaciones de conformidad con los tratados vigentes.

El pasado domingo, tanto Hungría como Eslovaquia enviaron una carta a Croacia para solicitar que permita el transporte de petróleo ruso hacia sus países a través del oleoducto Adria, al amparo de la exención contemplada en el régimen de sanciones comunitarias.