Von der Leyen abordará con los líderes de la UE la filtración de documentos a Rusia desde Hungría

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, abordará con los líderes del bloque comunitario la supuesta filtración de documentación interna a Rusia por parte del gobierno de Hungría. En todo caso, el ejecutivo comunitario aguarda que sea el propio gabinete de Viktor Orbán el que ofrezca explicaciones a los socios "con carácter de urgencia" sobre una situación "extremadamente preocupante", en la medida que afecta a la seguridad y a los intereses de la Unión.

Hace diez días que distintos medios de comunicación internacionales han empezado a publicar informaciones que atribuyen al gobierno húngaro una supuesta coordinación con el Kremlin para condicionar decisiones del marco comunitario, algo que quedaría patente, por ejemplo, con el bloqueo del préstamo a Ucrania. Sin embargo, lo que ha hecho saltar hoy todas las alarmas es el audio de una conversación entre los ministros de Exteriores de Rusia y Hungría: en él se escucha al primero interesarse sobre las condiciones que la UE fijaría al país dirigido por Zelenski para su adhesión al bloque, mientras el segundo se ofrece a enviarle la documentación a través de la embajada.

"Las revelaciones de ese reportaje de investigación ponen de manifiesto la alarmante posibilidad de que el gobierno de un Estado miembro se coordinara con Rusia y actuara así activamente contra la seguridad y los intereses de la UE", ha alertado la portavoz jefe del ejecutivo comandado por Ursula von der Leyen, quien sin embargo no ha aclarado si el foro que utilizará la presidenta comunitaria para abordar este asunto será la próxima cumbre informal de líderes (el próximo día 23 en Nicosia) o si recurrirá a contactos bilaterales con los responsables de los distintos países.

El premier húngaro, de perfil ultraderechista y abiertamente prorruso, se enfrenta este domingo a las urnas en su país. En los últimos días de campaña ha recibido el apoyo del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, quien desde Budapest ha pedido apoyo para Orbán: "es un hombre comprometido con la libertad, la verdad y el dios de nuestros padres" y el contrapunto a "los burócratas de Bruselas". Asimismo, ha puesto en valor su trabajo en favor de la seguridad energética, toda vez que la administración Trump ya firmó un acuerdo con él para construir centrales nucleares en su país.