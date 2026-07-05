Trump pone el cierre al 250º aniversario de EEUU con un nuevo llamamiento contra la "amenaza comunista"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso el broche final a los actos por el 250º aniversario de la independencia del país con un discurso en el National Mall de Washington D.C. en el que volvió a cargar contra el comunismo, al que calificó de "cáncer" para el "imperio de la libertad", y se presentó como el impulsor de una nueva "era dorada" para Estados Unidos.

Pese a las amenazas de lluvia y tormentas, el mandatario intervino durante unos 45 minutos ante miles de personas congregadas en la capital estadounidense. En un discurso más breve de lo habitual, reiteró el mensaje que ya había lanzado la víspera desde el Monte Rushmore, en Dakota del Sur, al advertir sobre lo que considera la amenaza del comunismo.

"A los 250 años, puede que seamos la república constitucional más antigua del mundo, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir", afirmó Trump. "Las barras y estrellas acabaron arrojando al olvido al martillo y la hoz. Lo hicieron en el pasado y lo volveremos a hacer si es necesario", añadió.

Durante su intervención, el presidente rindió homenaje a los veteranos estadounidenses e invitó al escenario a militares retirados, entre ellos Arthur Rose, veterano de la Marina de 107 años y superviviente del Desembarco de Normandía, y el capitán Ken Schubring, uno de los últimos supervivientes del ataque japonés a Pearl Harbor.

Trump también aprovechó el acto para defender una de sus principales iniciativas de política interna: la Ley SAVE America, una propuesta de reforma electoral que exigiría a los votantes acreditar su ciudadanía mediante documentación oficial.

"Hoy nuestro país está ganando de nuevo, y estamos ganando como nunca antes. Estados Unidos ha vuelto, y queremos mantener a Estados Unidos grande", aseguró el mandatario, quien insistió en la necesidad de aprobar la norma para reforzar la integridad del sistema electoral.

Antes del espectáculo de fuegos artificiales que puso fin a la jornada, Trump volvió a reivindicar su proyecto político como el inicio de un "amanecer de la edad dorada de América" y aseguró que el país afronta una nueva etapa de prosperidad.

"Por nuestro país, por nuestros hijos y por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca alcanzados. Vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte", afirmó.

Las celebraciones estuvieron condicionadas por las adversas condiciones meteorológicas. Las tormentas eléctricas y la intensa ola de calor obligaron a evacuar algunos recintos, retrasar actos oficiales y suspender temporalmente actividades en ciudades como Washington, Boston y Filadelfia.

Según el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Washington, 51 personas fueron atendidas por dolencias relacionadas con las altas temperaturas durante el evento Freedom 250, organizado por la Casa Blanca, y en las zonas próximas al recinto. De ellas, doce tuvieron que ser trasladadas a centros hospitalarios.