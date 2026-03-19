Trump pone coto a los ataques de Israel para proteger a los países del Golfo
Ataque a Irán
Amenaza a Irán con destruir su yacimiento de gas si vuelve a atacar a “un país inocente” como Qatar, mientras Teherán ironiza con su “ignominiosa retirada”
La respuesta de Irán al ataque de Israel contra un yacimiento de gas, bombardeando un complejo qatarí de de gas natural licuado, ha motivado que Trump eche el freno.
Mientras sus socios en el golfo Pérsico presionan por el fin de una guerra que les está teniendo un alto impacto debido a los ataques de Irán contra su entorno, la represalia de ayer —sumada a las amenazas contra otras cuatro instalaciones energéticas en Emiratos Árabes, Qatar y Arabia Saudí— fue suficiente para que Estados Unidos mandara parar.
“Israel no volverá a atacar el campo de gas de South Pars", ha publicado el mandatario en su red social, en la que se ha desvinculado del ataque perpetrado por el país hebreo. “Estados Unidos desconocía por completo este ataque y Qatar no estaba involucrado de ninguna manera, ni tenía idea de que iba a ocurrir", ha abundado, antes de justificar que tampoco Irán conocía las implicaciones de cada uno en el ataque previo.
Así las cosas, el inquilino de la Casa Blanca ha prometido que Israel no repetirá ataques de ese tipo. Salvo, eso sí, "que Irán, imprudentemente, decida atacar a un país inocente", como ha ocurrido con Qatar. “En tal caso, Estados Unidos, con o sin la ayuda o el consentimiento de Israel, destruirá por completo el campo de gas de South Pars con una potencia sin precedentes", ha amenazado Trump.
“Ignominiosa retirada”
A pesar de esta “ignominiosa retirada” por parte de Washington, las autoridades iraníes mantienen las espadas en alto.
"Trump debería acostumbrarse a hablar de estos errores, porque hay otras cartas preparadas que entrarán en juego en su debido momento", ha subrayado el jefe de la Organización de Optimización Energética y Gestión Estratégica de Irán, Saqab Esfahani, a través de sus redes sociales.
Lo último
CASI 20.000€ DE INDEMNIZACIÓN
Un año sin carné por atropellar a una menor en un paso de peatones en Verín
INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL
Tres terremotos, uno de ellos de nivel naranja, sacuden el suelo de Ourense en 72 horas