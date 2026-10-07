Trump propone convertir uno de sus campos de golf en Florida en un "retiro presidencial" al estilo de Camp David

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere convertir uno de sus campos de golf en el estado de Florida en un "retiro presidencial" al estilo del que ya existe en Camp David, situado en Maryland.

Su objetivo, como confirma la Casa Blanca, es que "se analice la opción" de desarrollar un retiro presidencial en el Trump International Golf Course en Palm Beach. Sería, en todo caso, para "futuros presidentes", que podrían utilizar "una propiedad de clase mundial" situada a pocos minutos del rebautizado aeropuerto internacional Donald J. Trump. "No tiene edificios cercanos, no tiene casas a lo largo del campo, tiene grandes características de seguridad, está cerca de centros de las fuerzas del orden y es un campo de golf de gran prestigio", ha explicado un portavoz a raíz de la publicación del Wall Street Journal, antes de resaltar que "todas estas son características necesarias para un retiro presidencial".

De hecho, una carta enviada a los comisionados del condado de Palm Beach por parte de Harvey Oyer, abogado de la gestión del campo de golf, recoge que Trump se ha ofrecido ya para ello. Tal y como recoge The Palm Beach Post, el propio presidente correría con los gastos necesarios para ello, pues se trataría de "un regalo (...) a sus sucesores, el pueblo de Estados Unidos y a sus vecinos del condado". "Es probable que esto consolide aún más la posición del condado de Palm Beach en el escenario nacional e internacional para las generaciones venideras", ha comentado el administrador de Palm Beach, Joseph Abruzzo, sobre lo que considera "una oportunidad extraordinaria e histórica".

Segundo Camp David

Esta propuesta tiene lugar después de que Mar-a-Lago, incluido en el Patrimonio Histórico Nacional de Estados Unidos, fuese comprado en 1985 por el propio Trump y convertido en un resort que el mandatario ha usado además para mantener importantes reuniones con jefes de estado extranjeros. Está finalidad, por tanto, sería expandida en caso de que parte del campo de golf situado en la zona reciba finalmente la designación como "retiro presidencial", a imagen y semejanza de Camp David.

El retiro de Camp David está ubicado en el condado de Frederick, Maryland, a unos cien kilómetros de Washington. En un origen, fue construido para alojar a funcionarios y sus familias de la agencia Works Progress Administration —creada en el marco del New Deal impulsado por Franklin D. Roosevelt—, si bien técnicamente es una instalación militar.

Camp David es en estos momentos el único retiro presidencial activo en Estados Unidos. Instaurado en 1942 por Roosevelt con el nombre de USS Shangri-La, recibió su nombre actual once años de parte de manos de Dwight D. Eisenhower, quien optó por dicha denominación en honor a su padre y a su nieto, ambos llamados David.

El lugar ha sido usado en numerosas ocasiones para acoger cumbres y recibir a líderes internacionales, entre ellos el ex primer ministro británico Winston Churchill, quien fue el primero en participar en uno de estos encuentros en mayo de 1973.

El retiro presidencial es sin embargo más conocido por la cumbre celebrada allí en 1978, en la que se firmaron los conocidos como Acuerdos de Camp David entre el entonces presidente de Egipto, Anuar el Sadat, con el primer ministro de Israel en aquel momento, Menajem Beguin, tras varios días de reuniones secretas bajo la égida del mandatario estadounidense Jimmy Carter.

Dichos acuerdos derivaron en que tanto El Sadat como Beguin compartieran el Premio Nobel de la Paz ese mismo año y en la firma del acuerdo de paz entre ambos países en 1979, cuando establecieron relaciones diplomáticas. El pacto fue ampliamente criticado por el mundo árabe y derivó en la suspensión de Egipto en la Liga Árabe entre 1979 y 1989.