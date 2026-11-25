Estamos en plena recta final de la campaña para las elecciones generales y, desde las doce de la noche del lunes, ha entrado ya en vigor la veda legal prevista por el artículo 69.7 de la LOREG prohibiendo la publicación, difusión o reproducción de sondeos electorales por cualquier medio de comunicación durante los cinco días anteriores al de la votación. Son las famosas encuestas, de las que tanto se habla estos días, cocina incluida.

En el argot demoscópico, la “cocina” electoral es el conjunto de técnicas estadísticas y modelos matemáticos que se aplican para transformar el voto directo (esto es, lo que la gente responde literalmente al encuestador) en una estimación de voto (es decir, lo que los analistas creen que ocurrirá realmente en las urnas). Este procedimiento, lejos de suponer una manipulación arbitraria, es una técnica indispensable para conseguir una predicción fiable.

Si se publicaran los datos en bruto (esto es, el voto directo), los resultados saldrían totalmente distorsionados

Si se publicaran los datos en bruto (esto es, el voto directo), los resultados saldrían totalmente distorsionados por tres sesgos habituales: la bolsa de indecisos y el secreto de voto (entre un 20% y un 40% de los encuestados suele responder “no sabe” o “no contesta”); el “voto oculto” (tendencia psicológica a ocultar el apoyo a determinados partidos); y el sesgo de participación, dado que no todos los grupos sociales votan igual.

Los cuatro pasos principales de la cocina electoral son, en primer lugar, la ponderación de la muestra (o ajuste sociodemográfico). Esto es, aunque se intente entrevistar a un grupo equilibrado, siempre hay perfiles más fáciles de localizar y otros más esquivos; de modo que se asigna un “peso” matemático a cada entrevistado para que la muestra coincida exactamente con el censo real por edad, sexo, nivel de estudios y tamaño de municipio.

En relación con la corrección por recuerdo de voto, se pregunta a los encuestados a qué partido votó en las últimas elecciones. Si el 40% dice haber votado al partido ganador cuando en realidad solo obtuvo el 30% (un fenómeno muy común, llamado “efecto ganador”), los sociólogos reajustan las respuestas para que el punto de partida histórico encaje con la realidad comprobada en urnas anteriores.

En cuanto a la estimación de la abstención, no basta con saber a quién prefiere alguien

En cuanto a la estimación de la abstención, no basta con saber a quién prefiere alguien, sino que hay que calcular qué probabilidad real tiene de ir a votar. Para ello se cruza la intención de voto con preguntas como “¿con qué seguridad irá usted a votar del 1 al 10?” o “¿cuánto le interesa la política?”. De este modo, si los votantes de un partido muestran poco entusiasmo, se les aplica un coeficiente de desmovilización.

Finalmente, para repartir a quienes dicen “no sabe/ no contesta”, se analizan sus pistas ideológicas en el resto del cuestionario, como su autoubicación en la escala izquierda-derecha (del 1 al 10); la valoración que hacen de cada líder político; o su recuerdo de voto en comicios anteriores y su simpatía declarada hacia algún partido. Con estos datos, algoritmos estadísticos asignan a cada indeciso una probabilidad de acabar votando a una opción u otra.

Toda la descripción técnica expuesta no obsta para que, naturalmente, cada cocinero pueda adaptar la receta según sus propios gustos y también el de su clientela; pues bien es sabido que con los mismos ingredientes e incluso preparando el mismo plato, los resultados pueden ser bien distintos, dependiendo de quien se encuentre tras los fogones. Aunque, ya se sabe: no hay cocina como la de la propia abuela.