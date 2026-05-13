Trump, sobre Starmer: "Te está matando la energía"

En medio de la difícil situación que está atravesando el primer ministro de Reino Unido a quien buena parte de su formación le está pidiendo su dimisión a causa del duro revés cosechado en las recientes elecciones municipales, el presidente de Estados Unidos ha irrumpido con dos consejos para Keir Starmer: dureza frente a la inmigración y abandonar las energías renovables para apostar por los combustibles fósiles.

Sin opinar sobre si el líder laborista debería abandonar Downing Street, lo que sí tiene claro Trump es que debe "aprovechar el petróleo del mar del Norte" porque "está matando a su país a base de molinos". "Se lo dije desde el primer día: te está matando la energía", ha afirmado, desde el convencimiento de que ese yacimiento es "uno de los hallazgos petrolíferos más importantes del mundo" dada la calidad de ese petróleo y "no lo está utilizando".

La otra cuestión de política interna del país europeo que ha abordado el inquilino de la Casa Blanca es la llegada de personas de países extranjeros a Europa, algo que, a su juicio, está haciendo "sufrir muchísimo" al viejo continente. Así pues, ha recomendado al premier británico que "sea firme contra la inmigración".

Las palabras de Trump llegan horas después de que trascendiese que cuatro altos cargos del gobierno británico han presentado su dimisión para tratar de forzar la salida del primer ministro, un movimiento que se une al de más de setenta diputados laboristas que piden a Starmer que asuma en primera persona la responsabilidad por el batacazo que sufrió su partido en las elecciones municipales de la pasada semana. Por el momento, el dirigente laborista ha descartado abandonar su cargo para evitar sumir al país en el "caos".