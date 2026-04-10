Ucrania asegura que hay "un enorme avance" que hará que el fin de la guerra con Rusia "no tarde mucho"

El jefe de la oficina presidencial de Ucrania, Kirilo Budanov, ha asegurado que se ha dado ya "un enorme avance" que hacen presagiar que pueda lograrse un acuerdo de paz con Rusia en próximas fechas.

"Todos entienden que la guerra debe terminar. Por eso están negociando. No creo que tarde mucho", ha revelado en una entrevista concedida a Bloomberg quien es también una de las cabezas visibles de la delegación de Kiev que ha estado negociando con los enviados del Kremlin bajo la intermediación de Estados Unidos.

Si bien no ha aclarado en qué se concretan esos avances, ha incidido en que "ahora todo el mundo entiende claramente los límites de lo que es aceptable". Para llegar a ese punto, se han celebrado varias reuniones fallidas, debido a exigencias de máximos en relación fundamentalmente al estatus del Donbás, los territorios del este de Ucrania.

Con todo, cumplidos ya los cuatro años de guerra en su país, el dirigente ucraniano ha puntualizado que "aún no se ha tomado ninguna decisión definitiva".