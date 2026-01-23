Rusia descarta la paz en Ucrania si no cede una gran parte del Donbás

Más de tres horas de reunión en el Kremlin entre los negociadores de Estados Unidos y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, solo sirvieron para constatar una vez más la posición de Moscú: quedarse con el Donbás es innegociable.

“Es poco probable que se pueda lograr un acuerdo duradero sin abordar la cuestión territorial basada en la fórmula acordada en Anchorage”, trasladó al término del encuentro el ayudante del presidente, Yuri Ushakov, en alusión a la reunión entre Putin y Trump en Alaska el pasado mes de agosto en la que habrían pactado adjudicar a Rusia gran parte de la región oriental del Donbás, ampliamente ocupada ya por las tropas rusas.

Con esta premisa de exigencia territorial, el asesor del Kremlin ha dejado claro que Rusia “persistirá en su esfuerzo constante” para lograr su objetivo “en el campo de batalla”. A pesar de ello, ha puesto sobre la mesa el “sincero compromiso” de Putin para “resolver la crisis de Ucrania por medios políticos y diplomáticos”.

De cara a las negociaciones de paz, ha confirmado que continuarán con un encuentro entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos en Emiratos Árabes, tal y como avanzó ayer el propio Zelenski. Al respecto, ha indicado que la delegación rusa tendrá al frente al directo general del Estado Mayor de las fuerzas armadas rusas, el almirante Igor Kostiukov.

Y, en paralelo, el Kremlin y la Casa Blanca discutirán —ha avanzado el asesor del presidente Putin— sobre “asuntos económicos”.

De hecho, los rusos han trasladado a Washington su disposición a asignar 1.000 millones de dólares de los activos rusos congelados por la anterior administración estadounidense a la reconstrucción de Gaza, lo que les valdría un puesto permanente en la junta de paz que ayer lanzó Trump desde el foro de Davos.