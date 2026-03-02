Ucrania ataca una de las mayores terminales rusas de petróleo

El ejército de Ucrania ha llevado a cabo un ataque con drones contra una de las mayores terminales petroleras de Rusia, situada a orillas del mar Negro.

Según la información difundida por el país europeo, sus drones han alcanzado buques de guerra, media docena de petroleros y un sistema de misiles antiaéreo que se encontraba en las instalaciones de la terminal rusa de petróleo.

Se trata del segundo ataque ucraniano en apenas cinco meses sobre las instalaciones de Sheskharis, un importante complejo portuario y marítimo encargado de la recepción, almacenamiento y envío de petróleo, así como una de las más grandes y estratégicamente importantes de Rusia.

A respecto de esa incursión de los drones ucranianos, las autoridades rusas han confirmado un incendio en la terminal de almacenamiento de combustible del muelle.