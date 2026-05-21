Ucrania dispara contra otra refinería de Rusia en un ataque a más de 800 kilómetros

Tras los últimos bombardeos de Rusia sobre Kiev, que acabaron con la vida de más de una veintena de personas, el presidente Zelenski anunció un cambio en el guion de la guerra. Con las instalaciones militares y las empresas energéticas ahora en el punto de mira, el ejército de Ucrania llevó hoy a cabo un ataque a más de 800 kilómetros de distancia que impactó sobre una refinería rusa y, en paralelo, asedió hasta destruir un complejo antiaéreo del país soviético en territorio ucraniano ocupado.

De todo ello ha dado cuenta Zelenski, que ha publicado en sus redes sociales los videos de ambos episodios, mostrando la destrucción causada y haciendo hincapié en que el Kremlin "debe sentir que esta guerra suya tiene que terminar".

Y es que, como ha detallado, solo en la operación llevada a cabo contra la instalación militar, Moscú ha sufrido un centenar de bajas —entre heridos y fallecidos—. En paralelo, el gobernador de la región donde se ubica la mencionada refinería, Samara, ha dado cuenta de que al menos dos personas han fallecido como consecuencia de los ataques.

Además, dentro de ese nuevo rumbo del que habló Zelenski tras la masacre en Kiev, la semana pasada los drones ucranianos se dirigieron contra la refinería de Gazprom Neft, uno de los principales proveedores de combustible para la región metropolitana de Moscú.