Ucrania denuncia nuevos ataques de Rusia contra infraestructuras energéticas con miles de personas afectadas

Miles de personas en Ucrania están afrontando este invierno, en el que las temperaturas caen por debajo de los -20 grados, sin suministro eléctrico como consecuencia de los ataques de Rusia contra su infraestructura energética. Hoy mismo, las autoridades han denunciado que los bombardeos rusos han dejado parte de la zona oriental del país sin luz.

En concreto, el operador del sistema de la red eléctrica de Ucrania, NPC Ukrenergo, ha informado de que los ataques han provocado cortes en las regiones de Sumi, Járkov, Dnipropetrovsk, y Cherkasi, en la que viven más de dos millones de personas; si bien ha asegurado que su personal está haciendo "todo lo posible" para solventar la situación ante la "significativa" ola de frío.

Además, tal y como ha apuntado, la congelación de las líneas eléctricas ha provocado cortes en las regiones de Odesa, Mikolaiv y Kirovogrado.

En este contexto, la operadora energética ucraniana ha recalcado que "todas las regiones" del país necesitan ahorrar energía, de modo que ha pedido usar con precaución la red y posponer el uso intensivo de la electricidad hasta la noche —preferiblemente, a partir de las 23 horas—.