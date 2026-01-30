El final de la guerra en Ucrania, pendiente de un cara a cara entre Putin y Zelenski

La cuestión territorial sigue siendo el principal escollo en las negociaciones de paz entre Rusia y Ucrania. El Kremlin no renuncia a los territorios del Donbás, la región oriental del país europeo, en los que habría ido avanzando hasta ocupar una parte de la zona; y desde Kiev llegaron a condicionar su cesión a una consulta ciudadana que no recibió el visto bueno de Moscú.

En este escenario, si bien las dos partes coincidieron al afirmar que las reuniones trilaterales celebradas en Emiratos Árabes entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania habían sido productivas, el escollo del movimiento de la frontera continúa pendiente de resolución.

Al respecto, hoy mismo el presidente Zelenski ha rechazado "las exigencias estrictas" que se depositan sobre su país, que ha sido víctima de una invasión por parte del país soviético y lleva casi cuatro años soportando una guerra en su territorio.

Así pues, tras dejar claro que rechaza "un cambio en la integridad territorial" de su país, se ha abierto a que las líneas se fijen en el lugar en el que se hallan las tropas, esto es, a consolidar los avances bélicos. Eso sí, ha incidido en que, por su "complejidad", estas cuestiones deben ser debatidas entre los líderes de los países. "Son los líderes quienes tienen el mandato adecuado", ha recalcado.

Zona franca

Más en profundidad, Zelenski ha señalado que Washington plantea establecer una zona franca en el Donbás, en la que se podría comerciar libremente, pero ha explicado que Kiev no renuncia a pesar de ello a mantener la soberanía de la zona.

"El control de un territorio específico, incluso una zona franca, también debe ser justo", ha esgrimido, para concretar que su argumento pasa por mantener el control de los territorios que actualmente se hallan bajo su mando.

Reunión de líderes

En cuanto a la reunión de líderes, después de que el Kremlin sostuviese que este tipo de citas solo podría tener lugar en Rusia, el ucraniano lo ha rechazado de plano. "También puedo invitar a Putin a Kiev", ha remachado, antes de agregar que, "si se atreve" a acudir, organizará el encuentro.

Dicho esto, ha afirmado que aceptará casi cualquier escenario, salvo Rusia y Bielorrusia: "uno es el agresor que inició y libra una guerra contra nosotros, matándonos, y el otro es su socio en estas acciones".