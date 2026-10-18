Ucrania lanza un intenso ataque sobre una refinería en San Petersburgo

En medio de la polémica por el acuerdo entre Donald Trump y Vladimir Putin para aumentar las ventas de diésel procedente de Rusia, Ucrania ha lanzado un intenso ataque contra San Petersburgo que ha ocasionado un incendio en una terminal de petróleo y en una nave de almacenamiento de crudo.

Además, una persona ha fallecido y otras cinco han resultado heridas como consecuencia de ese ataque, según ha admitido el propio gobernador de la ciudad, Alexander Beglov. De acuerdo con sus datos, la ofensiva ucraniana ha causado incendios también en almacenes industriales en el distrito de Kolpino.

En paralelo, otras tres personas han muerto y tres más han resultado heridas en ataques ucranianos sobre territorio de la provincia de Lugansk, bajo control ruso, tal y como ha apuntado el presidente de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik.

De este modo, Kiev recupera la estrategia de centrar sus ataques en las refinerías rusas, a pesar de los intentos de Trump de imponer una tregua que afectase exclusivamente a estas instalaciones.

En el trasfondo de este movimiento está la necesidad de permitir que Moscú restaure los niveles de producción de petróleo que registraba antes de que Ucrania comenzara a atacar su infraestructura, para así garantizar que puede cumplir con los volúmenes pactados en el marco del acuerdo con Washington.

Petróleo ruso

En concreto, las ventas de diésel ruso cayeron desde unos 820.000 barriles diarios en 2025 hasta alrededor de 200.000 al año siguiente, según las estimaciones más optimistas, procedentes del centro de investigación estadounidense Carnegie.

Y es que la Agencia Internacional de la Energía ya advirtió que el acuerdo entre Putin y Trump tendrá un alcance limitado, precisamente porque la principal barrera para aumentar las exportaciones no son ya las sanciones, sino los daños sufridos por las refinerías rusas.