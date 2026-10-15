La tregua energética entre Rusia y Ucrania salta por los aires en medio de nuevos ataques

Cuatro días. Es el tiempo que ha pasado desde que Donald Trump anunciase una pausa en los ataques de Moscú y Kiev contra instalaciones energéticas —una suerte de alto el fuego que llegó precedido de un pacto con Putin para aumentar las ventas de diésel ruso— y la ruptura de esa tregua. Entre ambos hitos, la desconexión de Starlink en Ucrania que obligó a suspender operaciones militares, nuevas masacres perpetradas por Rusia en territorio europeo y la queja prácticamente unánime de los líderes del bloque comunitario sobre cualquier acuerdo que permita al Kremlin seguir financiando sus intentos de invasión.

El presidente Zelenski ha anunciado ya que sus fuerzas retomarán los ataques contra refinerías rusas, siguiendo la estrategia previa, a la vista de que las bombas de Moscú han continuando alterando el suministro de electricidad de miles de ucranianos. "Ya hemos tenido suficiente", ha manifestado al Financial Times, crítico con la decisión de Washington de bloquear en Ucrania el sistema satelital Starlink, propiedad de Elon Musk: "No fue un problema técnico, sino cuestión de voluntad".

Precisamente, sus palabras han llegado después de que el gobernador de la región rusa de Riazán, Pavel Malkov, denunciase un incendio en una refinería a causa de un "ataque masivo con drones". Y, mientras las intensas acometidas de Moscú en los últimos días se han cobrado la vida de decenas de personas en Ucrania, así como en el mar Negro, el ministro de Exteriores de Putin, Sergei Lavrov, ha acusado al bloque europeo de estar "alejando" la posibilidad de alcanzar la paz. Es más, ha considerado que las declaraciones de Zelenski suponen "un desafío directo" al inquilino de la Casa Blanca.

Respaldo de la UE a Ucrania

En este contexto, el presidente ucraniano se ha desplazado a Bruselas para reunirse con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y para participar en la reunión del Consejo Europeo. Allí ha recibido el apoyo unánime del resto de líderes del viejo continente cuando se cumplen ya 1.965 días de guerra y ha escuchado también sus voces críticas con los acuerdos entre Trump y Putin.

La más dura ha sido la de Kaja Kallas, la alta representante de la UE para Política Exterior, que ha llegado a criticar el "enfoque" de Estados Unidos sobre este conflicto. "Nosotros creemos que hay que presionar al agresor para que detenga la guerra y no a la víctima para que se rinda", ha remachado, en línea con los principales países del bloque comunitario.

De hecho, la única nota discordante la ha puesto el primer ministro de Bulgaria, Rumen Radev, al respaldar el acuerdo para movilizar diésel ruso. Y es que, a su juicio, servirá para contener los precios de los combustibles, disparados a causa de la intervención de Estados Unidos en Irán de la mano de Israel.

EEUU critica a Zelenski

El discurso habitual de Zelenski en los últimos tiempos gira en torno a la necesidad de combatir a Rusia también en el plano económico, con sanciones y restricciones comerciales, a fin de mermar los fondos con los que cuenta el Kremlin para su campaña militar en Ucrania. Es por ello que el acuerdo entre Putin y Trump, y las posteriores presiones de Washington para pausar los ataques sobre el país soviético a pesar de sufrir bombardeos que dejaron Kiev sin luz ni agua durante horas, le han caído como un jarro de agua fría.

Es cierto que esta situación no es nueva. En el recuerdo queda la humillación que Trump trató de infligir a Zelenski durante una recepción en el Despacho Oval, o sus críticas a la suspensión de las elecciones en Ucrania debido a la guerra, pero las amenazas de recortar los programas de suministro de armas o de dejar de compartir información de inteligencia y su afirmación de que "Ucrania debería tener un nuevo presidente" —que también reprodujo Elon Musk en las redes sociales— ha devuelto este malestar al primer plano.

De hecho, el propio Zelenski ha respondido afirmativamente en las últimas horas a la pregunta de si se siente traicionado por el magnate republicano. "Es una lástima que estemos perdiendo a un socio fuerte", abundó, en una entrevista con el periodista británico Piers Morgan, sobre el aparente cambio de bando del presidente de Estados Unidos.