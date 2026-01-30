Ucrania y Polonia negocian el envío de más aviones militares

Tres aviones F18 del Ejército del Aire durante los ensayos previos al desfile realizados el pasado día 7.

Ucrania ha abordado con Polonia, uno de sus grandes aliados, un posible envío de más aviones de combate Mig-29, a los que Kiev considera un elemento clave para la defensa ucraniana frente a los ataques de Rusia.

"Polonia desempeña un papel logístico clave: a través de su territorio pasa cerca del 90 % de la ayuda internacional, incluida la destinada a reforzar la resiliencia energética de Ucrania", ha explicado su ministro de Defensa, Mijailo Fedorov.

Además, ha recordado que este país ya transfirió a Kiev este tipo de cazas, de fabricacion soviética, en 2023. "Ahora trabajaremos conjuntamente en su modernización para aumentar su eficacia y la capacidad de atacar objetivos enemigos", ha indicado.

Finalmente, en materia de ayuda militar, el ministro ucraniano ha valorado que la tecnología polaca es ya "parte importante" de la defensa antiaérea de corto alcance. "Estamos listos para seguir desarrollando la cooperación y ampliar el campo radar", ha señalado.