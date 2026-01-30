El ejército ruso avanza en Ucrania pese al alto el fuego anunciado por Trump que el Kremlin no confirma

"Le he pedido personalmente a Putin que no ataque Kiev ni otras ciudades y pueblos durante una semana y ha accedido. Ha sido muy agradable". Con estas palabras, Donald Trump anunciaba ayer la buena acogida que había tenido su propuesta en el presidente de Rusia en un momento en que Ucrania afronta temperaturas bajo cero mientras parte de su población vive sin electricidad debido a los bombardeos rusos sobre la infraestructura del país europeo.

Sin embargo, apenas unas horas después, el último parte de guerra del ejército soviético informaba de un nuevo avance en el Donbás, la región oriental de Ucrania, con la toma de tres localidades; de modo que la respuesta de las tropas ucranianas fueron "ataques precisos contra objetivos militares rusos" en esa misma zona.

Así pues, sin atisbo de que la tregua sea efectiva, el Kremlin ni siquiera ha querido confirmar si se accedió a ese alto el fuego que hizo público el mandatario norteamericano.

"El presidente Trump le pidió personalmente al presidente Putin que se abstuviera de atacar Kiev durante una semana, hasta el 1 de febrero, para crear condiciones favorables para las negociaciones", ha detallado el portavoz, Dimitri Peskov, pero no ha querido "añadir detalles" sobre la respuesta. Lo que sí ha dejado claro es que una eventual tregua concluiría el domingo.