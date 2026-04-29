Ucrania reclama a Israel que se incaute de un buque ruso con grano robado

La Fiscalía General de Ucrania ha solicitado oficialmente a Israel que se incaute de un buque de Rusia que transporta grano ucraniano robado, lo que supone un paso más en las exigencias de Kiev hacia Tel Aviv tras constatar su inacción a la hora de atajar esta situación y después de que la Unión Europea haya amenazado con sanciones.

Según apuntan las autoridades ucranianas, el Panoramitidis se dirige al puerto de la ciudad de Haifa, en el norte del país hebreo, con grano procedente de los territorios del este de Ucrania que se encuentran controlados por Rusia desde el inicio de la invasión.

"Se acabó la impunidad para el saqueo bajo banderas extranjeras", ha enfatizado el fiscal general del país europeo, para advertir de que su objetivo es llevar a los responsables y cómplices de los delitos contra Ucrania ante los tribunales. Y es que, según sus datos, desde 2022 se han exportado ilegalmente más de 1,7 millones de toneladas de productos agrícolas desde los territorios ucranianos ocupados, con un valor de, aproximadamente, 387 millones de euros.

El propio presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha instado a Israel a actuar, que no ha recibido bien ni las quejas ni que Kiev haya hecho pública la situación. Hoy mismo, ante el anuncio del registro formal de la petición de incautación del buque, el ministro de Exteriores israelí ha incidido —a través de sus redes sociales— en que "uno esperaría la presentación de una solicitud legal antes de tuitear", si bien ha concluido que dicha reclamación —ya registrada— "está siendo examinada por las autoridades competentes".