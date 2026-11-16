La UE desembolsa otros 1.700 millones a Ucrania y aprueba nuevas sanciones contra Rusia

En el marco del apoyo de la Unión Europea a Ucrania, Bruselas acaba de desembolsar a Kiev otros 1.710 millones de euros para la compra de drones, munición y sistemas de defensa aérea, el mismo día en que ha aprobado nuevas sanciones contra un total de 145 personas y entidades vinculadas a Rusia, a fin de reducir la capacidad de Moscú para financiar sus intentos de invasión del país que dirige Volodimir Zelenski.

Según el ejecutivo comunitario, en torno al 40% del que es el octavo pago del préstamo de 90.000 millones de euros para Ucrania se destinará a contratos con empresas establecidas en la Unión Europea. Por el momento, desde Bruselas ya se han entregado 18.100 millones de euros para reforzar las capacidades de defensa ucranianas.

"Seguiremos apoyando firmemente a Ucrania, como hemos hecho cada día desde el inicio de la guerra de agresión de Rusia. Y continuaremos trabajando por una paz justa y duradera que garantice la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, así como la seguridad de Europa", ha señalado la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Sanciones a Rusia

En cuanto a las sanciones, se dirigen contra empresas o personas que proporcionan "una fuente sustancial de ingresos" a Rusia o contribuyen al funcionamiento de la flota fantasma que utiliza el Kremlin para sortear las restricciones europeas a la exportación de energía rusa.

De este modo, sus activos en territorio comunitario quedan congelados, al tiempo que los ciudadanos y empresas de la UE tienen prohibido poner recursos económicos a su disposición. Entre los nuevos sancionados figuran medio centenar de bancos e instituciones financieras rusas, empresas energéticas y el dueño de Wildberries, el equivalente ruso de Amazon.

Además, una treintena de personas han sido señaladas por su implicación en actividades híbridas, incluidas campañas de manipulación informativa, operaciones de injerencia extranjera y ciberataques dirigidos contra países de la Unión Europea.