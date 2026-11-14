Zelenski revela que EEUU condiciona la entrada de Ucrania en la OTAN a que renuncie a territorio

El presidente Zelenski ha revelado que los negociadores de Estados Unidos han condicionado la entrada de Ucrania en la OTAN a cambio de entregar el Donbás a Rusia.

"Los americanos han planteado la pregunta de que Ucrania se retiraría del Donbás si se une a la OTAN. Es la primera vez que lo dicen", ha explicado Zelenski, antes de asegurar que sometería la propuesta a referéndum en caso de que incluya garantías de seguridad y fondos para la reconstrucción del país.

"No tengo derecho a decidirlo yo solo. Necesito concreción, que aún falta, y todo esto se está debatiendo", ha señalado.

Ingreso en la ONU

Esta propuesta sobre la entrada de Ucrania en la OTAN coincide en el tiempo con la reclamación de Moscú de impulsar una nueva arquitectura de seguridad europea; algo que los principales países del bloque comunitario ya han rechazado mientras se reafirman en la vigencia de la Alianza Atlántica.

Todo ello, a cinco días de que Donald Trump mantenga una reunión con Vladimir Putin —y Xi Jinping— en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en China.