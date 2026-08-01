El último ataque de Rusia sobre Kiev deja nueve muertos y una treintena de heridos

Al menos nueve personas han muerto en Kiev y otras treinta han resultado heridas, entre ellas cuatro niños, en el último ataque lanzado por Rusia sobre la capital de Ucrania.

Tal y como ha detallado el presidente Zelenski, los ataques afectaron a siete distritos de la capital e impactaron mayoritariamente sobre edificios de viviendas, e incluso provocaron daños en la embajada de Lituania.

En paralelo, los ataques rusos de las últimas horas cayeron también sobre las regiones ucranianas de Dnipró, Sumi, Járkov y Poltava.

Por su parte, el ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado que los ataques de la última noche sobre Kiev se dirigieron hacia instalaciones en las que se fabrican componentes para misiles y armamento ucraniano.

Ante lo sucedido, Zelenski ha vuelto a urgir los Patriot, el sistema de defensa antiaérea para el cual Estados Unidos ya le ha concedido la licencia de fabricación.