El ultraderechista De la Espriella, próximo presidente de Colombia

El candidato de ultraderecha, Abelardo de la Espriella, se convertirá en el próximo presidente de Colombia al superar a su rival de izquierda, Iván Cepeda, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas este domingo.

Según los datos oficiales, la distancia entre De la Espriella y Cepeda ronda los 245.000 votos al 99,86% del escrutinio.

De la Espriella, que contó con el respaldo explícito del estadounidense Donald Trump, ya fue el candidato más votado en la primera vuelta electoral, celebrada el 31 de mayo. Entonces logró un 43,74% de votos frente al 40,9% del delfín de Gustavo Petro.

Así pues, se ha cumplido el pronóstico de las diferentes encuestas publicadas, pues todas ellas daban como ganadora a la fórmula presidencial del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, un autoproclamado outsider de la política colombiana que se hace llamar El Tigre.