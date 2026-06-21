Colombia afronta la segunda vuelta de sus elecciones más polarizadas de su historia reciente

Colombia llega este domingo a la fase decisiva de sus elecciones presidenciales tras una campaña marcada por el triunfo en primera vuelta del aspirante ultraderechista Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda, y diversas polémicas, como la injerencia de Estados Unidos, el uso político de la camiseta de la selección de fútbol, o el protagonismo del presidente, Gustavo Petro.

Todas las encuestas dan como ganador a la fórmula presidencial del movimiento Defensores de la Patria que encabeza De la Espriella, el autoproclamado outsider de la política colombiana, a quien durante la campaña le han vuelto a recordar sus supuestos vínculos con los grupos paramilitares.

El ultraderechista, que a principios de año apenas alcanzaba un 20% de intención de voto, ronda para este domingo el 50%, situándose en el mejor de sus escenarios casi ocho puntos porcentuales por encima de Cepeda, que rondaría el 44% de los apoyos, según los sondeos publicados.

Los 41 millones de colombianos registrados para votar decidirán, por tanto, entre dos modelos de país diametralmente opuestos y en medio de una más que clara polarización a tenor de los resultados de la primera vuelta de mayo, en la que De la Espriella superó por 660.000 votos a Cepeda, con más de 406.000 papeletas en blanco, otras 245.000 nulas y una abstención de 17 millones de personas.

En Colombia los abstencionistas suelen tender al centro y es ahí hacia donde ha acudido Cepeda, moderando el tono y tejiendo alianzas con la excandidata Claudia López, o modificando su programa, hasta llegar a descartar sus aspiraciones de reformar la Constitución.

Por su parte, De la Espriella cuenta con el respaldo de otros candidatos conservadores, como Paloma Valencia, tercera en primera vuelta, así como del padrino político de esta, el expresidente Álvaro Uribe. Pero sin duda el apoyo más mediático que ha recibido es el del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que le ha valido críticas por la injerencia política.

De hecho, el magnate republicano se ha deshecho en halagos hacia De la Espriella y ha sugerido que las buenas relaciones entre ambos países dependerán de que salga vencedor, como ya hizo en Argentina con Javier Milei. En el caso del candidato colombiano, ya ha dejado claro que comparte las políticas de Washington para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

En paralelo, al presidente colombiano también se le ha reprochado su participación durante la campaña, contraviniendo así el principio de independencia que se le presupone al jefe de Estado, hasta el punto que un juez ordenó que se abstuviera de hacerlo.

Petro también ha sido cuestionado por poner en duda vehementemente el resultado de la primera vuelta y sugerir la posibilidad de que se cometiera fraude; unas teorías que su heredero político no ha respaldado.