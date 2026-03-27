La vía de arraigo impulsa el empleo en España: un 40% más de personas trabajando en un año

Un soldador y un operario trabajando en una obra en Madrid.

Más de 214.000 personas extranjeras han accedido a un empleo en España a través de la vía del arraigo. Fórmula de acceso al mercado de trabajo que, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración, en 2025 experimento un crecimiento cercano al 40% en afiliación a la Seguridad Social y una evolución sostenida a lo largo del año: ya que de las 155.000 personas afiliadas en el primer trimestre se pasó a casi 180.000 en junio, más de 197.000 en septiembre y, finalmente, a las 214.085 registradas a cierre de diciembre.

Este incremento evidencia el peso creciente del arraigo como vía de acceso al mercado laboral y su capacidad para dar respuesta a la demanda de empleo en distintos sectores.

Empleo estable y sectores con mayor demanda

El 46% de las personas que trabajan gracias al arraigo cuenta con contratos indefinidos a tiempo completo, un dato que apunta a una inserción laboral cada vez más estable.

Por sectores, la hostelería concentra el mayor volumen de empleo (17%), seguida de las actividades administrativas (14%), la construcción (13%) y el comercio (13%). Se trata de ámbitos con alta necesidad de mano de obra, donde esta fórmula está teniendo un impacto directo.

Perfil del trabajador

El perfil de las personas afiliadas muestra una mayoría de hombres (55%), aunque el crecimiento del empleo femenino ha sido ligeramente superior en el último año. La edad media se sitúa en los 36 años.

Por nacionalidades, destacan Colombia, Marruecos y Perú como los principales países de origen de las personas que acceden al mercado laboral mediante esta vía.

Más autorizaciones y mayor peso en el sistema

El número de personas con autorización de residencia por arraigo en vigor también creció de forma notable en 2025, hasta alcanzar las 394.110, lo que supone un aumento del 26% en un año.

Este colectivo representa ya el 11% del total de autorizaciones en régimen de extranjería, frente al 3% que suponía en 2021. Madrid y Barcelona concentran cerca de un tercio de estos permisos, seguidas por Valencia y Alicante.

Jóvenes extutelados: incorporación al empleo

El informe también analiza la situación de los jóvenes migrantes, especialmente aquellos que han estado bajo tutela. De los más de 20.000 jóvenes de entre 16 y 23 años con autorización de residencia, el 59% está integrado en el mercado laboral, una cifra que asciende al 69% entre los mayores de edad.

En este grupo, el 40% cuenta con contratos indefinidos a tiempo completo. La hostelería vuelve a ser el principal sector de ocupación, seguida de las actividades administrativas y la construcción.

Los datos dibujan un escenario de fuerte crecimiento del arraigo como puerta de entrada al empleo, con un impacto directo en la integración laboral y social de la población migrante en España.