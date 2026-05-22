Zapatero recibió de empresas de la trama 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del gobierno de España, y su esposa, Sonsoles Espinosa, comparten una cuenta bancaria que recibió un total de 1,5 millones de euros entre 2020 y 2025 de empresas bajo sospecha en el caso Plus Ultra, en el que está imputado el exdirigente socialista como presunto líder de una red de tráfico de influencias.

En el auto del juez Calama, que ha citado a Zapatero como investigado el próximo 2 de junio, el magistrado apunta que en dicha cuenta figuran abonos de Análisis Relevante, así como 39 de Thinking Heads y 37 más de Gate Center.

En el caso de la primera, es propiedad de Julio Martínez, empresario amigo de Zapatero que habría facturado a Plus Ultra por informes y análisis firmados por el expresidente y por los cuales le pagó casi medio millón de euros, que es precisamente la cantidad que el magistrado de la Audiencia Nacional ordenó bloquear de las cuentas del exmandatario. Se trata, además, de una cuantía reconocida por el propio Zapatero ante la comisión del Senado que investiga la actuación de José Luis Ábalos —hoy en prisión— durante su etapa como ministro de Transportes.

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El resto de los pagos parten de empresas vinculadas a Daniel Romero-Abreu Kaup, una de las cuales tiene al exlíder socialista al frente de su consejo asesor. Al igual que Análisis Relevante, no solo habría pagado a Zapatero, sino que también habría contratado a la agencia de sus hijas, y habría recibido dinero de la mercantil Inteligencia Prospectiva.

Esta empresa, propiedad de una familia originaria de Venezuela, ha sido registrada por orden del juez en busca de movimientos relacionados con los 53 millones de euros del rescate público de Plus Ultra, al igual que el despacho de Zapatero, la firma de sus hijas (WhatTheFav) y la compañía Softgestor (que también recibió fondos de Plus Ultra).

Trama organizada

Según el análisis del juez, Análisis Relevante recibió de Plus Ultra, Softgestor, Grupo Aldesa e Inteligencia Prospectiva unos 941.000 euros, de los que 730.000 fueron abonados a Zapatero y la agencia de sus hijas.

Es por ello que concluye la existencia de "una trama organizada de ejercicio ilícito de influencias, estructuralmente organizada y liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que habría puesto sus contactos personales y su capacidad de acceso a altos cargos de la administración al servicio de terceros interesados en obtener decisiones favorables".