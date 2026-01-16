Zelenski anuncia nuevas reuniones en EE.UU. y niega que Ucrania "obstaculice" la paz

La delegación de Ucrania en las negociaciones de paz abiertas a instancias del presidente Trump se encuentra nuevamente "de camino" a Estados Unidos. "En estos días están previstas reuniones", ha avanzado Zelenski, quien ha negado que su país "haya sido o vaya a ser" un obstáculo para alcanzar el fin de la guerra desatada por Rusia hace casi cuatro años.

En concreto, el mandatario ucraniano, reunido con el presidente de la República Checa, Petr Pavel, aguarda —según ha hecho público a través de Telegram— que de estos nuevos encuentros pueda salir "más claridad" sobre los documentos que están sobre la mesa: fundamentalmente, las garantías de seguridad, el plan económico y el marco político que Ucrania presentó antes de navidad.

Además, espera también que su delegación pueda conocer la respuesta de Rusia al trabajo que se ha llevado a cabo, a pesar de que el Kremlin ya ha manifestado su desagrado sobre las propuestas de Ucrania en diferentes ocasiones.