Zelenski cuestiona una tregua de un día solo "para que desfilen en Moscú"
Guerra en Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha puesto en cuestión la posibilidad de acordar un alto el fuego para el desfile del 9 de mayo en Rusia, día en el que se conmemora el triunfo soviético contra la Alemania nazi en la II Guerra Mundial, y ha apostado por uno "digno y eficaz" que garantice la paz.
"¿Unas horas de seguridad para el desfile en Moscú?", se ha preguntado Zelenski, que se ha referido a la conversación telefónica que mantuvieron en el miércoles el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en la que este habló de la posibilidad de una tregua armadas por el Día de la Victoria.
"He dado instrucciones a nuestros representantes para que contacten con el equipo del presidente de Estados Unidos y averigüen los detalles de la propuesta rusa de una breve tregua (...) Averigüemos qué se está discutiendo exactamente", ha desvelado Zelenski a través de sus redes sociales con respecto a la propuesta del Kremlin.
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