Rusia y Ucrania retoman la negociación de paz en Abu Dhabi mientras siguen los ataques en el Donbás

Ucrania, Rusia y Estados Unidos han celebrado una nueva reunión en Emiratos Árabes, que se erige ya como sede de las negociaciones de paz en el este de Europa. Tras dos jornadas a tres bandas los días 23 y 24 de enero, que fueron descritas como "constructivas", el proceso se ha retomado en medio de duros ataques ordenados por el Kremlin contra la región del Donbás, donde siete personas han muerto hoy mismo como consecuencia de un bombardeo ruso contra un mercado.

Al término del encuentro, el negociador jefe de Ucrania, Rustem Umerov, ha considerado el trabajo llevado a cabo "sustancial y productivo", al tiempo que ha puesto en valor que ha estado centrado en el planteamiento de "medidas concretas y soluciones prácticas", si bien no ha ofrecido más concreción a la espera de redactar el informe para el presidente Zelenski. Con todo, el trabajo continuará mañana con una nueva reunión trilateral.

Tal y como había planteado Umerov antes de comenzar la negociación de hoy, las directrices de Zelenski pasan por obtener garantías de que la paz en Ucrania será "digna" y "duradera". Sobre la mesa está la posibilidad de desplegar una fuerza militar internacional en el país europeo bajo la supervisión de Estados Unidos; una medida que cuenta con el visto bueno del bloque comunitario y de la propia OTAN, pero que Moscú ya rechazó tajantemente en varias ocasiones. "El despliegue de unidades militares occidentales en territorio ucraniano será considerado una amenaza directa para la seguridad de Rusia y, por tanto, un objetivo militar legítimo", llegó a amenazar el ministerio de Exteriores ruso.

En las anteriores sesiones se había abordado también la posible cesión de territorio a Rusia por parte de Ucrania, que ya se ha abierto a situar la frontera en la línea actual donde se encuentran actualmente las tropas. Sin embargo, el Kremlin mantiene su aspiración sobre toda la parte oriental del país europeo, y cualquier cesión adicional debería debatirse en un cara a cara entre Putin y Zelenski que a día de hoy parece improbable que pueda celebrarse. El lugar de ese encuentro aparece ya como el primer escollo, pues el líder soviético únicamente prevé Moscú como sede, algo a lo que se opone totalmente el ucraniano.

Apuesta por la paz

En cuanto a esta segunda ronda de negociaciones, el ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes ha puesto en valor "el compromiso" de todas las partes con una solución diplomática al conflicto, que se encamina ya a su cuarto año, y ha resaltado la contribución de Abu Dhabi a los esfuerzos internacionales para "lograr una solución política integral y duradera" que refuerce la paz y la estabilidad a nivel regional y mundial.