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Alegría, baile y mucha marcha en Maceda gracias al zumba
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El calor imperante en la provincia no fue impedimento para que X de personas se dieran cita este martes por la tarde en la piscina municipal de Maceda dispuestas a sudar la camiseta a ritmo de zumba. Esta iniciativa, impulsada por +Deporte La Región dentro de su gira de actividades estivales, volvió a cosechar un gran ambiente y éxito de participación.
Por una tarde, el recinto macedao se transformó en una animada pista de baile al aire libre. A la señal del altavoz, arrancaron las coreografías al compás de ritmos latinos como la salsa y el merengue, junto a los grandes éxitos del verano. La energía inagotable desde la tarima contagió a un público entregado y de todas las edades, que no dejó de moverse durante toda la sesión.
Como es habitual en todas las citas de este circuito deportivo provincial, la actividad contó con inscripción totalmente gratuita y cada uno de los participantes recibió una camiseta de regalo como obsequio. Tras casi una hora de ejercicio guiado, aplausos y caras de satisfacción, la jornada cumplió de nuevo su objetivo fundamental: promover hábitos de vida saludable y dinamizar el ocio local en los municipios de la provincia.
La caravana deportiva de +Deporte La Región no se detiene y este jueves hará parada en el concello de Muíños con una sesión de pilates a partir de las 20,30 horas, en el complexo deportivo de O Corgo.
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SESIÓN GRATUITA
Alegría, baile y mucha marcha en Maceda gracias al zumba
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