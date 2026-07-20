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¿Sabe usted que las piscinas munipales de Maceda tuvieron una visita muy especial este finde?

QUEN CHO DIXO

Hoy, en el Quen cho dixo, llegaron los Magos Solidarios desde Valencia a las piscinas de Maceda

Visita muy especial en Maceda.
Visita muy especial en Maceda.

¿Sabe usted que las piscinas munipales de Maceda tuvieron una visita muy especial este finde? ¿Que llegaron los Magos Solidarios desde Valencia, quienes van visitando por distintas partes de España zonas sacudidas por catástrofes? ¿Que estos días están recorriendo territorios afectados por los incendios del año pasado, los peores de la historia de Ourense? ¿Que la alcaldesa, Uxía Oviedo, les agradeció su presencia?

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