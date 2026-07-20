¿Sabe usted que las piscinas munipales de Maceda tuvieron una visita muy especial este finde? ¿Que llegaron los Magos Solidarios desde Valencia, quienes van visitando por distintas partes de España zonas sacudidas por catástrofes? ¿Que estos días están recorriendo territorios afectados por los incendios del año pasado, los peores de la historia de Ourense? ¿Que la alcaldesa, Uxía Oviedo, les agradeció su presencia?