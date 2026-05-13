O Certame de Música Galega de Maceda celebra a XVIII edición
MÚSICA CORAL
Como cada ano, no Certame de Música Galega participa a coral local, Albricias, que serve de anfitrioa do evento organizado polo Concello de Maceda
A Igrexa de Nosa Señora das Neves de Maceda acolle un ano máis o Certame de Música Galega de Maceda, unha cita que celebra a súa décimo sétima edición este sábado 16 de maio.
Como cada ano, na velada participa a coral local, Albricias, que serve de anfitrioa nun evento organizado polo Concello. Ademais, conta coa participación de outras tres corais convidadas, que este ano son: A agrupación Coral Escola de Trasmiras, que iniciou a súa andaina de xeito oficial o pasado mes de outubro; o Grupo Coral “Cantarela” de O Riós, que conta con máis dunha década de experiencia ás súas costas, e a Agrupación Coral Polifónica de A Cañiza, fundada en 1994 polo Concello e que conta con 44 voces mixtas. Todas elas convidadas “por primeira vez, sempre intentamos traer a corais que nunca viñeran á vila”, explicou Juan “Tito” González, o director da coral.
Pasadas as 20,00 horas, ao rematar a misa, será cando a igrexa abra as súas portas á música. Esta cita “naceu para compartir a música. É do que se trata, é o noso”, dixo “Tito” González, pero ademais, serve de escenario para recoñecer a veteranía e a dedicación dos participantes coa entrega dos Premios Albricias, dous galardóns ateigados de agradecemento.
Pinchos e viños
Ao remate, os asistentes poderán desfrutar duns pinchos e un viño no salón multiusos de Maceda para pechar a velada “cantando unhas pezas e botando uns bailes xuntos”.
