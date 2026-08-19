Dos incendios forestales movilizan un dispositivo durante la madrugada en Maceda

El primero de los incendios se declaró a las 00:27 horas en A Costa, donde el fuego quedó extinguido a las 6:58 horas. Las primeras estimaciones sitúan la superficie afectada en 0,35 hectáreas.

En las labores de extinción participaron cuatro agentes, tres brigadas y tres motobombas, que trabajaron durante varias horas hasta dar por finalizado el incendio.

Poco después, a las 1:05 horas, se registró un segundo foco en Vilardecás, también en el municipio de Maceda. En este caso, el incendio quedó extinguido a las 7:55 horas y afectó a una superficie estimada de 0,98 hectáreas. Para controlar las llamas se movilizaron cuatro agentes, seis brigadas y tres motobombas.

Entre ambos incendios, el fuego afectó a aproximadamente 1,33 hectáreas de terreno. Los dos focos quedaron extinguidos durante la mañana, tras varias horas de intervención de los equipos de emergencias.